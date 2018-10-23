Футбольную площадку для самых младших воспитанников открыли в школе ФК "Витебск"

23 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В детско-юношеской спортивной школе ФК "Витебск" торжественно открыли футбольную площадку с искусственным покрытием для ребят в возрасте от 6 до 9 лет, передает корреспондент БЕЛТА.

В свое время на месте новой площадки находилась песчаная. Ее кардинальную реконструкцию провели за лето 2018 года своими силами. Также полностью отремонтировали административное здание школы и большой спортивный зал. Следующей весной запланировано реконструировать соседнюю площадку, где появится покрытие последнего поколения.

"Новая площадка предусмотрена для самых младших наших воспитанников - от 6 до 9 лет. Покрытие за счет резиновой крошки снижает нагрузку на суставы, современное покрытие сводит к минимуму травматизм у детей", - пояснил директор спортивной школы Константин Кондратович.

Во время церемонии открытия заместитель председателя Витебского горисполкома Виктор Глушин отметил, что открытие новых спортивных объектов стало доброй традицией для города, недавно появилось новое тренировочное поле с естественным покрытием для ФК "Витебск". Футбольный клуб делает ставку на игроков, выросших в Витебске, они занимают основные места в команде. "Поэтому на вас ребята надеются витебские зрители и болельщики", - сказал Виктор Глушин. Он вручил юным игрокам футбольные мячи.

Воспитанник школы, капитан ФК "Витебск" Артем Скитов не скрывал радости от появления такого объекта и сказал, что когда занимался здесь, то о таких площадках мог только мечтать. Футболист пожелал ребятам сполна использовать имеющиеся условия для профессионального роста.

По окончании церемонии прошел товарищеский матч между воспитанниками школы. Первыми протестировали новую площадку команды мальчиков 2008 и 2009 годов рождения.

В ДЮСШ ФК "Витебск" с детьми работают 12 тренеров, в школе занимаются 560 ребят.-0-