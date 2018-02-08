Футбольные сборные Беларуси и Азербайджана сыграют в Баку 23 марта

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольные федерации Беларуси и Азербайджана договорились о проведении товарищеского матча между национальными сборными. Встреча состоится 23 марта в Баку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".

Сборные Беларуси и Азербайджана до этого встречались между собой лишь однажды - в мае 1996 года в Молодечно была зафиксирована боевая ничья 2:2. В январском рейтинге ФИФА Беларусь занимает 93-е место, Азербайджан находится на 118-й позиции.

Сборная Беларуси занимает 93-е место в январском рейтинге ФИФА За минувший месяц белорусские футболисты матчей не проводили, но опустились на одну строку по сравнению с декабрем, имея в свое активе 372 балла.

После игры в азербайджанской столице команда Игоря Криушенко отправится в Любляну, где 27 марта проведет спарринг со сборной Словении. Словенцы занимают 64-е место в январском рейтинге ФИФА.-0-