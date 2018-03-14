Футбольный арбитраж рассмотрит заявление минского ФК "Крумкачы" до 20 марта

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный арбитраж ассоциации "Белорусская федерация футбола" рассмотрит заявление минского ФК "Крумкачы" по поводу участия в высшей лиге чемпионата Беларуси, поданное вечером 13 марта, до 20 марта. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе АБФФ.

Проблемы у ФК "Крумкачы" возникли в процессе подготовки документов по лицензированию для выступления в элитном дивизионе национального первенства 2018 года. Сначала комитет по клубному лицензированию АБФФ отказал столичному клубу в приеме документов в связи с нарушением сроков, затем комитет по статусу и переходам футболистов лишил команду двух очков в связи с неисполнением решения АБФФ о погашении задолженностей перед игроками и представителями тренерского штаба команды.

Апелляционный комитет футбольной федерации отклонил ходатайство ФК "Крумкачы" по поводу лицензирования, и теперь эту проблему будет решать футбольный арбитраж. В его компетенцию входит рассмотрение любых споров, возникающих в процессе управления футболом и его развития.

Апелляционный комитет АБФФ отклонил протест ФК "Крумкачы" по поводу лицензирования АБФФ еще неделю назад отмечала, что ФК "Крумкачы" уже не раз допускал нарушения во время процесса лицензирования, и всегда федерация шла на уступки, всячески поддерживала молодую команду.

Минские "Крумкачы" решили отказаться от участия в первом матче 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу В обращении сообщается, что клуб не видит иного выхода, кроме как отменить матч 1/4 финала Кубка Республики Беларусь. "Крумкачы" не выйдут на матч против "Немана" в воскресенье.

Не исключено, что вопрос по "Крумкачам" будет рассмотрен на очередной конференции АБФФ, которая пройдет сегодня в минском Доме футбола.-0-