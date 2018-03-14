Футбольный арбитраж рассмотрит заявление минского ФК "Крумкачы" до 20 марта

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный арбитраж ассоциации "Белорусская федерация футбола" рассмотрит заявление минского ФК "Крумкачы" по поводу участия в высшей лиге чемпионата Беларуси, поданное вечером 13 марта, до 20 марта. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе АБФФ.
Проблемы у ФК "Крумкачы" возникли в процессе подготовки документов по лицензированию для выступления в элитном дивизионе национального первенства 2018 года. Сначала комитет по клубному лицензированию АБФФ отказал столичному клубу в приеме документов в связи с нарушением сроков, затем комитет по статусу и переходам футболистов лишил команду двух очков в связи с неисполнением решения АБФФ о погашении задолженностей перед игроками и представителями тренерского штаба команды.
Апелляционный комитет футбольной федерации отклонил ходатайство ФК "Крумкачы" по поводу лицензирования, и теперь эту проблему будет решать футбольный арбитраж. В его компетенцию входит рассмотрение любых споров, возникающих в процессе управления футболом и его развития.
Не исключено, что вопрос по "Крумкачам" будет рассмотрен на очередной конференции АБФФ, которая пройдет сегодня в минском Доме футбола.-0-
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