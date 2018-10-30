Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
30 октября 2018, Вт
+8°C
Сплошная облачность EUR 2.409
USD 2.1178
RUB 3.2213
Главное
Армен Саркисян и Александр Лукашенко Лукашенко: Армения в лице Беларуси всегда будет иметь хорошего и надежного друга
Президент
Румас поручил усилить контроль за ситуацией с ценами
Экономика
В Беларуси готовят проект указа о едином перечне административных процедур в отношении бизнеса
Экономика
Сегодня легендарный Владимир Маркин разыграет квартиру и автомобили от "Евроопт"! Смотрите на ОНТ в 18.20!
Общество
Арина Соболенко победно начала малый итоговый турнир WTA в Чжухае
Спорт
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Метеорологи рассказали о самой холодной и теплой зимах в Беларуси
15:27 Общество
Сотрудничество молодежи стран СНГ обсудят в Ереване 7-8 ноября
15:21 Общество
Директор минской компании в розыске заключал мошеннические сделки по телефону
15:19 Происшествия
Истребитель Су-27П пополнит музей военной техники в Пинске
15:12 Регионы
Позиции Молдовы и Беларуси по разрешению конфликтов в мире схожи - Филип
15:11 Политика
Прокуратура Витебской области выявила случаи формализма в профилактике семейного неблагополучия
15:11 Регионы
Instagram будет показывать больше информации о пользователях
14:55 Технологии
Футбольный клуб "Динамо-Брест" поздравил Диего Марадону с днем рождения
14:51 Спорт
Работы на конкурс публикаций о качестве и деловом совершенстве можно подать до 15 декабря
14:46 Общество
Более 60 детей эвакуировали из сада в Гродненском районе из-за короткого замыкания
14:43 Происшествия
Житель Солигорска пытался ограбить минского таксиста
14:41 Происшествия
Серийного квартирного вора задержали в Каменце
14:34 Происшествия
Минобразования предлагает создать ресурсные центры в области экологии
14:18 Общество
В Гатово женщина ранила мужа ножом во время празднования годовщины свадьбы
14:12 Происшествия
В Витебской области возобновили назначение именных стипендий спортсменам
13:56 Регионы
В сети Walmart можно будет оплатить товары прямо у стеллажей в торговом зале
13:48 В мире
В Беларуси на одного жителя приходится около 1 га леса
13:46 Общество
Двое минчан украли стоявший на улице диван
13:32 Происшествия
Помощник госсекретаря США посещает Минск 30-31 октября
13:30 Политика
Доллар и российский рубль на торгах 30 октября подорожали, евро подешевел
13:28 Экономика
Все новости
Темы
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
К юбилею молодежного движения К юбилею молодежного движения
Детский отдых Детский отдых
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Футбольный клуб "Динамо-Брест" поздравил Диего Марадону с днем рождения

Спорт 30.10.2018 | 14:51
Диего Марадона. Фото из архива
Диего Марадона. Фото из архива
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Новости темы Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Другие темы

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб "Динамо-Брест" поздравил легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону с днем рождения.

"С Днем рождения, @maradona! 30 октября почетному председателю "Динамо-Брест" и легенде мирового футбола Диего Марадоне исполнилось 58 лет!" - говорится в поздравлении, опубликованном на официальной странице клуба в Instagram.

Диего Марадона в мае 2018 года подписал трехлетний контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" и вступил в должность председателя правления клуба. 16 июля футболист прилетел в Брест, где дал свою первую в Беларуси пресс-конференцию и посетил матч чемпионата Беларуси.

В сентябре аргентинец возглавил мексиканский футбольный клуб "Дорадос де Синалоа". После этого футбольный клуб "Динамо-Брест" выступил с официальным заявлением, в котором говорилось, что Диего Марадона продолжает занимать должность председателя правления ФК "Динамо-Брест" (почетного президента "Динамо-Брест"), одновременно совмещая ее с должностью технического директора мексиканского футбольного клуба. Согласно условиям контракта Диего Марадона может занимать должности в сторонних организациях.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Брест, знаменитость, футбол
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.409 BYN 2.405 BYN 2.409 BYN
USD
2.1178 BYN 2.116 BYN 2.121 BYN
RUB
3.2213 BYN 3.216 BYN 3.225 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Председатель Сената Парламента Казахстана прилетел в Беларусь
Все видео

Фотоновости

Парламентская делегация Казахстана прибыла в Беларусь с официальным визитом
Все фото

Инфографика

Минск принимает встречу Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности Мюнхенская конференция по безопасности (МКБ) проводится в г.Мюнхене (Германия) ежегодно, начиная с 1963 года.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко О преемственности, новых проектах и задачах - итоги встречи Лукашенко с молодежью в столетие ВЛКСМ
Лукашенко: Армения в лице Беларуси всегда будет иметь хорошего и надежного друга
Лукашенко поздравил Жаира Болсонару с избранием на пост Президента Бразилии
Политика
Армен Саркисян Саркисян: образ Беларуси в мире - это образ стабильности и предсказуемости
Позиции Молдовы и Беларуси по разрешению конфликтов в мире схожи - Филип
Помощник госсекретаря США посещает Минск 30-31 октября
Экономика
Во время заседания Румас поручил усилить контроль за ситуацией с ценами
Доллар и российский рубль на торгах 30 октября подорожали, евро подешевел
В Беларуси готовят проект указа о едином перечне административных процедур в отношении бизнеса
Происшествия
Фото Гродненского областного управления МЧС Более 60 детей эвакуировали из сада в Гродненском районе из-за короткого замыкания
Директор минской компании в розыске заключал мошеннические сделки по телефону
Житель Солигорска пытался ограбить минского таксиста
Общество
Фото из архива Расчетная норма рабочего времени на 2019 год установлена в Беларуси
Метеорологи рассказали о самой холодной и теплой зимах в Беларуси
Сотрудничество молодежи стран СНГ обсудят в Ереване 7-8 ноября
Регионы
Дни скидок пройдут в ноябре в торговле Минска
Истребитель Су-27П пополнит музей военной техники в Пинске
Прокуратура Витебской области выявила случаи формализма в профилактике семейного неблагополучия
Технологии
Фото БГУ Белгосуниверситет запустил собственный космический спутник
Instagram будет показывать больше информации о пользователях
Жилой дом из земли и рисовой шелухи напечатали на 3D-принтере
Культура
Фото 4vf.net Пресс-конференция к Международному фестивалю современной хореографии пройдет в БЕЛТА 31 октября
В Италии открыли памятник Максиму Горькому
Режиссерский дебют актера Пола Дано можно посмотреть в Минске по 7 ноября
В мире
Фото Reuters В Индонезии на месте крушения самолета обнаружены тела 10 погибших
В сети Walmart можно будет оплатить товары прямо у стеллажей в торговом зале
В Великобритании хотят ввести налог для IT-гигантов
Калейдоскоп
Фото Change.org. Фанаты "Властелина колец" хотят превратить небоскреб в башню Саурона
Роналду стал самым популярным человеком в Instagram
За состоянием беременной Меган Маркл следит команда из 20 медиков
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Анатолий Котов,
Сергей Шаблыко,
Надежда Анисовец,
Максим Кошкалда 6 ноября, 11:00 Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами Пресс-конференция 31 октября, 14:00 XXXI Международный фестиваль современной хореографии (IFMC) Пресс-конференция Анатолий Сивак,
Александр Головнев,
Сергей Дубина,
Артем Сикорский 23 октября Развитие транспортной инфраструктуры в Беларуси: предварительные итоги 2018 года и планы до 2020 года Пресс-конференция Анастасия Сорокина,
Владислав Ковалев,
Ланита Стецко 11 октября Беларусь примет 45-ю Всемирную шахматную олимпиаду Пресс-конференция Ольга Прудникова,
Михаил Малашенко,
Ия Малкина,
Сергей Щербаков,
Григорий Бондарев 4 октября Цели устойчивого развития Республики Беларусь: энергетика, экология, энергоэффективность
Газета 7 дней
Белорусская кухня: неделя удовольствия
ПОСТ № 1: Вахта памяти
Бить во все колокола
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил ОРДА. Мы должны быть вместе
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука – аграриям в помощь
Не расстались с комсомолом…
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия