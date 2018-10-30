Футбольный клуб "Динамо-Брест" поздравил Диего Марадону с днем рождения

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб "Динамо-Брест" поздравил легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону с днем рождения.
"С Днем рождения, @maradona! 30 октября почетному председателю "Динамо-Брест" и легенде мирового футбола Диего Марадоне исполнилось 58 лет!" - говорится в поздравлении, опубликованном на официальной странице клуба в Instagram.
Диего Марадона в мае 2018 года подписал трехлетний контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" и вступил в должность председателя правления клуба. 16 июля футболист прилетел в Брест, где дал свою первую в Беларуси пресс-конференцию и посетил матч чемпионата Беларуси.
В сентябре аргентинец возглавил мексиканский футбольный клуб "Дорадос де Синалоа". После этого футбольный клуб "Динамо-Брест" выступил с официальным заявлением, в котором говорилось, что Диего Марадона продолжает занимать должность председателя правления ФК "Динамо-Брест" (почетного президента "Динамо-Брест"), одновременно совмещая ее с должностью технического директора мексиканского футбольного клуба. Согласно условиям контракта Диего Марадона может занимать должности в сторонних организациях.-0-
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