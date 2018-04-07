Гандболист минского СКА Владислав Кулеш переходит в польский "Виве"

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из лидеров минского гандбольного клуба СКА Владислав Кулеш в следующем сезоне будет выступать в польском "Виве", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Вчера Владислав Кулеш подписал с клубом из Кельце контракт, который рассчитан на 5 лет. В нынешнем сезоне 21-летний Кулеш стал одним из лучших бомбардиров розыгрыша Кубка ЕГФ, забросив 75 мячей.
Недавно еще один игрок минского СКА Александр Подшивалов заключил трехлетний контракт с клубом немецкой бундеслиги "Минден", за который начнет выступать в следующем сезоне.-0-
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