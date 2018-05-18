Гандболистки "БНТУ-БелАЗа" и "Гомеля" вышли в финал Кубка Беларуси

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки "БНТУ-БелАЗа" и "Гомеля" вышли в финал розыгрыша Кубка Беларуси, который проходит в минском дворце спорта "Уручье", сообщает корреспондент БЕЛТА.
В полуфинальных встречах нынешние финалистки не испытали никаких проблем: минчанки разгромили спортсменок "Витебчанки" со счетом 40:20, а гомельская команда была гораздо сильнее гродненской "Городничанки" - 44:25.
Решающий кубковый поединок начнется сегодня в 19.00, а в 16.00 неудачники полуфинальных баталий встретятся в матче за 3-е место. Гандболистки "БНТУ-БелАЗа" в этом сезоне стали чемпионками страны и намерены добиться успеха и в розыгрыше Кубка.
Решающий этап кубкового турнира среди мужских команд также пройдет в "Уручье". В полуфиналах 29 мая Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сыграет с гродненским "Крононом", а минский СКА будет соперничать с могилевским клубом "Машека". Победители матчей 1/2 финала 30 мая разыграют главный трофей, а проигравшие поспорят за бронзу.-0-
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