Гандболистки "БНТУ-БелАЗа" выиграли Кубок Беларуси

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки "БНТУ-БелАЗа" стали обладательницами Кубка Беларуси, обыграв "Гомель", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке на площадке минского дворца спорта "Уручье" первый тайм остался за хозяйками - 12:10. После перерыва гомельчанки пытались переломить ход матча, но подопечные Константина Шароварова продолжали владеть преимуществом и добились заслуженной победы со счетом 30:27.

Ранее минчанки стали чемпионками Беларуси, опередив "Гомель", который два последних сезона был обладателем золота.-0-