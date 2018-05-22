Гандболистки сборной Беларуси начали подготовку к матчам квалификации ЧЕ-2018

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси сегодня начали подготовку к заключительным матчам отборочного турнира чемпионата Европы с командами Нидерландов и Венгрии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Под началом главного тренера белорусской команды Томажа Чатера в минском дворце спорта "Уручье" к предстоящим встречам готовятся 18 гандболисток:

вратари - Лилия Бурдук, Ольга Никитина (обе - "Гомель"), Юлия Кунцевич ("Городничанка", Гродно), Юлия Шут ("БНТУ-БелАЗ", Минская область);

полевые игроки - Ирина Дронова, Кристина Ахраменко, Виктория Шамановская (все - "Гомель"), Татьяна Рудковская, Валерия Гутова, Лилия Артюхович, Анастасия Мазго, Мария Коновал, Анастасия Граховская (все - "БНТУ-БелАЗ", Минская область), Наталья Котина ("Кастамону", Турция), Ирина Тризно, Екатерина Силицкая (обе - "Молде", Норвегия), Наталья Василевская ("Вылча", Румыния), Алеся Мигдалева ("Люблин", Польша).

В заключительных матчах сезона белорусской команде из-за травм не смогут помочь несколько ведущих игроков - Валентина Нестерук ("Люблин", Польша), Анна Ящук ("Эльблонг", Польша), Диана Ильина ("Дунэря", Румыния), Татьяна Цырибко ("Гомель"), Анастасия Лобач ("Бухарест", Румыния), Карина Ежикова ("Дебрецен", Венгрия), Яна Емельяненко ("Астраханочка", Астрахань, Россия).

Встреча со сборной Нидерландов состоится 31 мая в Минске, а 2 июня белорусские гандболистки сыграют с венгерской дружиной в Кечкемете.

В предыдущих играх квалификационной группы 7 белоруски набрали 4 очка, дважды обыграв аутсайдера команду Косово - 31:22 (в гостях) и 41:18 (дома). В двух встречах с фаворитами подопечные Томажа Чатера потерпели поражения: в гостях от голландок - 21:33 и дома от венгерок - 18:22. Турнирное положение после 4 туров: Нидерланды - 6 очков, Венгрия - 6, Беларусь - 4, Косово - 0.

В финальную стадию женского континентального первенства попадут команды, которые займут 1-2-е места в 7 отборочных группах, а также лучшая сборная из занявших 3-е место. Хозяином финала ЧЕ-2018 будет сборная Франции, которая освобождена от квалификации. Лучшие 16 сборных Старого Света с 29 ноября по 16 декабря будут соревноваться в пяти французских городах - Нанси, Нанте, Монбельяре, Бресте и Париже.-0-