Гандболистки сборной Беларуси одержали первую победу в квалификации ЧЕ-2018

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси одержали первую победу в отборочном турнире чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном матче первого круга соревнований 7-й квалификационной группы белоруски победили сегодня в Приштине команду Косово со счетом 31:22. Белоруски полностью контролировали ход игры и пропустили первый мяч на исходе 16-й минуты, когда выигрывали 8:0. На перерыв команды ушли при счете 16:8 в пользу гостей, а к финалу матча разрыв составил 9 мячей. В воскресенье, 25 марта, сборные Беларуси и Косово встретятся в минском дворце спорта "Уручье".

Лидеры этого отборочного квартета - сборные Венгрии и Нидерландов - 22 марта сыграют между собой в венгерском Дьере.

Турнирное положение: Нидерланды - 4 очка (2 матча), Венгрия - 4 (2), Беларусь - 2 (3), Косово - 0 (3).

В финальную стадию женского континентального первенства попадут команды, которые займут 1-2-е места в семи группах, а также лучшая сборная из занявших 3-и места. Хозяином финала ЧЕ-2018 будет сборная Франции, которая освобождена от квалификации. Лучшие 16 сборных Старого Света с 29 ноября по 16 декабря будут соревноваться в пяти французских городах - Нанси, Нанте, Монбельяре, Бресте и Париже.-0-