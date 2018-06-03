Гандболистки сборной Беларуси поражением завершили квалификацию ЧЕ

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси завершили отборочный турнир чемпионата Европы поражением от команды Венгрии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После первого тайма встречи в Кечкемете белоруски уступали лишь один мяч - 12:13. Во второй половине игры венгерские гандболистки сыграли гораздо сильнее и выиграли матч со счетом 30:22.

В другом поединке 6-го тура квалификационной группы 7 сборная Нидерландов уверенно переиграла аутсайдера турнира гандболисток Косово - 42:16.

Итоговое положение: Нидерланды - 10 очков, Венгрия - 10, Беларусь - 4, Косово - 0.

Голландские и венгерские гандболистки завоевали путевки в финальную стадию континентального первенства. Турнир с участием 16 лучших женских гандбольных сборных Старого Света пройдет с 29 ноября по 16 декабря во Франции.-0-