Гандболистки сборной Беларуси проведут предпоследний матч квалификации ЧЕ-2018

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси проведут сегодня предпоследний матч отборочного турнира чемпионата Европы. На площадке минского дворца спорта "Уручье" белоруски сыграют с лидером группы 7 - командой Нидерландов, сообщает корреспондент БЕЛТА

Главный тренер белорусок Томаж Чатер во время подготовки к игре с голландками столкнулся с серьезными кадровыми проблемами - по различным причинам команде не смогут помочь сразу 8 игроков. Поэтому сегодня и в следующем матче 2 июня в Венгрии сборной Беларуси придется играть в ослабленном составе. Прямая трансляция сегодняшнего матча начнется в 19.00 на телеканале "Беларусь 5".

В предыдущих отборочных поединках белорусские гандболистки дважды победили аутсайдера группы команду Косово - 31:22 (в гостях) и 41:18 (дома). В двух встречах с фаворитами подопечные Томажа Чатера потерпели поражения: в гостях от голландок - 21:33 и дома от венгерок - 18:22. Турнирное положение после 4 туров: Нидерланды - 6 очков (разница мячей - 114-74), Венгрия - 6 (103-71), Беларусь - 4 (111-98), Косово - 0 (64-149).

В финальную стадию женского континентального первенства попадут команды, которые займут 1-2-е места в 7 отборочных группах, а также лучшая сборная из занявших 3-е место. Хозяином финала ЧЕ-2018 будет сборная Франции, которая освобождена от квалификации. Лучшие 16 сборных Старого Света с 29 ноября по 16 декабря будут соревноваться в пяти французских городах - Нанси, Нанте, Монбельяре, Бресте и Париже.-0-