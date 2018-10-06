Гандболисты БГК им. Мешкова уступили "Веспрему" в Лиге чемпионов

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты БГК им. Мешкова проиграли в Лиге чемпионов в домашнем матче венгерскому "Веспрему" со счетом 28:29, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Завершившаяся игра в брестском спорткомплексе "Виктория" для хозяев получилась непростой. Подопечные Маноло Каденаса вели в счете в ходе первого тайма (16:15), но затем не смогли четко сыграть в защите. Самым результативным игроком у БГК стал Дарко Джукич - 5 очков.

Следующий матч в Лиге чемпионов мешковцы проведут 13 октября. На своей площадке брестчане примут испанскую "Барселону".-0-