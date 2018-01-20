Гандболисты Германии победили чехов, датчане сильнее словенцев на чемпионате Европы

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На основном этапе чемпионата Европы по гандболу в Хорватии в борьбу вступили команды группы II, сообщает корреспондент БЕДТА.

Действующий чемпион континента сборная Германия обыграла команду Чехии со счетом 22:19, Словения уступила Дании - 28:31. В воскресенье, 21 января, немецкие гандболисты сыграют с датчанами, а вице-чемпионы Европы испанские гандболисты будут соперничать с командой Македонии. Турнирное положение: Германия - 4 очка (3 матча), Дания - 4 (3), Македония - 3 (2), Испания - 2 (2), Чехия - 2 (3), Словения - 1 (3).

Сегодня вечером пройдут поединки в группе I: чемпионы мира французы сыграют со шведами, хорваты встретятся с норвежцами. Белорусские гандболисты, проигравшие на старте второго этапа Хорватии (23:25), свою следующую игру проведут 22 января против Швеции, а 24 января завершат второй этап матчем с Сербией. Положение команд таково: Норвегия - 4 (3), Швеция - 4 (2), Хорватия - 4 (3), Франция - 4 (2), Беларусь - 0 (3), Сербия - 0 (3).

Борьбу за награды континентального первенства продолжат по две лучшие дружины из каждой группы, которые 26 января проведут полуфинальные встречи. Их победители 28 января сыграют в решающем поединке за золото, проигравшие поспорят за бронзовые медали.-0-