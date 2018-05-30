Гандболисты "Гомеля" заняли 3-е место в розыгрыше Кубка Беларуси по гандболу

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты "Гомеля" стали обладателями бронзовых наград розыгрыша Кубка Беларуси, который сегодня завершается в минском дворце спорта "Уручье", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В игре за третье место кубкового турнира гомельчане проиграли первую половину гродненскому клубу "Кронон" 13:15. После перерыва "Гомель" сумел перехватить инициативу и в итоге добился победы со счетом 29:25. Гомельский клуб ранее стал обладателем бронзовых медалей чемпионата Беларуси.

В борьбе за Кубок чемпион страны Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в 19.30 встретится с серебряным призером национального первенства минским СКА. Накануне в полуфиналах брестчане разгромили "Кронон" со счетом 40:23, а столичные армейцы с большим трудом одолели "Гомель" - 32:28.-0-