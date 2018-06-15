Гандболисты Хорватии и Сербии стали последними участниками финальной стадии ЧМ-2019

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились все победители европейского нокаут-раунда чемпионата мира по гандболу среди мужчин, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборная Хорватии в гостевом поединке уступила черногорцам с минимальной разницей в счете - 31:32, но благодаря разгромной домашней виктории - 32:19 - поедет на мировое первенство. Гандболисты Сербии были сильнее португальцев - 28:21 (дома) и 25:25 (в гостях).

Ранее сборная Беларуси не смогла пробиться на чемпионат мира, уступив по сумме двух встреч команде Австрии - 28:28 (дома) и 26:31 (в гостях). Команда Юрия Шевцова впервые за последние 10 лет не попала в число участников топ-турниров. В прошлые годы белорусские гандболисты 4 раза играли в числе 24 лучших команд планеты. Лучшим результатом белорусской сборной является 9-е место, занятое в 1995 году в Исландии под началом Спартака Мироновича. На прошлом мировом первенстве во Франции-2017 подопечные Юрия Шевцова финишировали на 11-й итоговой позиции.

Кроме австрийцев, сербов и хорватов путевки на планетарный гандбольный форум от Европы завоевали сборные Норвегии, России, Македонии, Венгрии, Швеции и Исландии.

Чемпионат мира пройдет с 9 по 27 января 2019 года на аренах Германии и Дании, команды которых как и действующий чемпион планеты Франция освобождены от отборочных игр. В финале домашнего мирового первенства французы переиграли норвежцев со счетом 33:26. Бронза ЧМ-2017 досталась гандболистам Словении, одолевшим в матче за 3-е место македонцев с минимальным перевесом - 31:30.-0-