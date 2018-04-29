Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
29 апреля 2018, Вс
+16°C
Переменная облачность EUR 2.4258
USD 2
RUB 3.2212
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко: мы можем сделать Беларусь цветущим краем
Президент
Лукашенко ставит задачу к концу пятилетки снизить инфляцию до 3-4%
Президент
Подготовка Бреста к 1000-летию ведется достаточно активно - Кочанова
Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: Открытие мотосезона H.O.G. Spring Challenge 2018 в Минске
Регионы
РЕПОРТАЖ: Как лесная охрана защищает белорусские леса от пожаров
Регионы
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Футболисты "Селтика" в 49-й раз стали чемпионами Шотландии
17:59 Спорт
Велопробег Bike4SDGs в Беловежской пуще стал лучшим завершением моей миссии в Беларуси - Самарасинха
17:52 Общество
За гнездами белорусской пустельги и скопы можно следить онлайн
17:45 Общество
Гандболисты из Бреста, Гомеля, Могилева, Гродно поспорят за победу на турнире памяти Мешкова
17:38 Спорт
Третий трудовой семестр откроется 2 мая на площади Государственного флага в Минске
17:30 Общество
Страны СНГ планируют развивать взаимодействие в антидопинговой сфере
17:19 Общество
Весенний парад профессий проведут в Гродно
17:02 Регионы
Новая песня Евгения Олейника прозвучит 4 мая на конкурсе "Мисс Беларусь 2018"
16:56 Культура
В Беловежской пуще финишировал велопробег Bike4SDGs в поддержку Целей устойчивого развития
16:45 Регионы
Институт социологии НАН Беларуси проведет социсследования о малой родине
16:28 Общество
В Червенском районе легковушка врезалась в дерево, водитель погиб
16:20 Происшествия
ВИДЕО: Открытие мотосезона H.O.G. Spring Challenge 2018 в Минске
16:05 Заголовки новостей
Более 1,8 тыс. фур ожидают въезда в Латвию и Литву из Беларуси
15:29 Общество
Промышленность лидирует в Беларуси по числу занятых
15:14 Общество
РЕПОРТАЖ: Байкеры из более чем 10 стран открыли в Минске мотосезон H.O.G. Spring Challenge 2018
14:41 Общество
ДОСААФ проведет акцию "Сердцем прикоснись к подвигу!"
14:40 Общество
Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Енисею" в Единой лиге ВТБ
14:19 Спорт
В Ереване возобновились уличные акции
13:30 В мире
ФОТОРЕПОРТАЖ: Открытие мотосезона H.O.G. Spring Challenge 2018 в Минске
13:19 Регионы
Работа Telegram возобновляется в странах Ближнего Востока, Европы и СНГ
13:03 Технологии
Все новости
Сюжеты
Год малой родины Год малой родины
День Победы День Победы
Республиканский субботник Республиканский субботник
Пожароопасная обстановка в Беларуси Пожароопасная обстановка в Беларуси
СМІ ў Беларусі СМІ ў Беларусі
Ядерные испытания КНДР Ядерные испытания КНДР
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Гандболисты из Бреста, Гомеля, Могилева, Гродно поспорят за победу на турнире памяти Мешкова

Спорт 29.04.2018 | 17:38

29 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 5-6 мая состоится турнир по гандболу среди мужских команд, посвященный памяти заслуженного тренера Беларуси Анатолия Мешкова, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Брестского гандбольного клуба.

Турнир под названием "Брест. Май. Гандбол" проведут в областном центре в 24-й раз. В нынешнем году его участниками станут игроки местного БГК, "Гомеля", могилевского "Машеки" и гродненского "Кронона". Все матчи пройдут на главной арене Дворца спорта "Виктория".

В первом поединке встретятся "Кронон" и "Гомель". Затем на площадку выйдут гандболисты "Машеки" и БГК. Победители этих пар в финале сразятся за главный приз мемориала Мешкова, аутсайдеры разыграют бронзовые награды.

Кроме того, в это время пройдет финальный турнир детско-юношеской гандбольной лиги ZUBR CUP. Так, с 4 по 6 мая за победу поспорят команды старшей возрастной группы (2002-2003 года рождения). Это представители клубов из Бреста, Гродно, Минска, а также СКА-Юни. А в Малорите сильнейшего определят ребята младшей и средней возрастных категорий.-0-

Самые интересные новости про Брест читайте в нашей группе ВКонтакте!

﻿
Теги
БГК имени Мешкова, Брест, гандбол, турнир
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4258 BYN 2.423 BYN 2.43 BYN
USD
2 BYN 2 BYN 2.004 BYN
RUB
3.2212 BYN 3.215 BYN 3.23 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Открытие мотосезона H.O.G. Spring Challenge 2018 в Минске
Все видео

Фотоновости

Открытие мотосезона H.O.G. Spring Challenge 2018 в Минске
Все фото

Инфографика

Организация переправы в Житковичском районе Паромная переправа через Припять работает по регулярному графику с 6.00 до 20.00.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко во время посещения комбината Лукашенко поручил проанализировать все молокоперерабатывающие предприятия по трем критериям
В Беларуси сформирована эффективная система организации судебно-экспертной деятельности - Лукашенко
Лукашенко: власть должна осуществлять свои функции как следует
Политика
Фото с сайта МИД Перспективы участия Беларуси в "Восточном партнерстве" обсуждены в Минске
Беларусь продолжит сотрудничество с Арменией исходя из позиции взаимовыгодного партнерства - посол
Беларусь приветствует проведение межкорейского саммита - МИД
Экономика
Владимир Зиновский Рост ВВП до $100 млрд могут обеспечить новые отрасли экономики и развитие IT - Зиновский
Проект белорусской экспозиции на выставке "Импорт Экспо" в Шанхае обсудят в посольстве Китая в Минске
ЕЭК подготовила предложения по либерализации рынка труда ЕАЭС
Происшествия
Фото УГАИ УВД Миноблисполкома В Червенском районе легковушка врезалась в дерево, водитель погиб
Прокуратура проводит проверку в отношении акционеров Оршанского авиаремонтного завода
Жительница Барановичей пыталась обменять банкноту в $5 с приклеенным нулем
Общество
РЕПОРТАЖ: Байкеры из более чем 10 стран открыли в Минске мотосезон H.O.G. Spring Challenge 2018
Велопробег Bike4SDGs в Беловежской пуще стал лучшим завершением моей миссии в Беларуси - Самарасинха
За гнездами белорусской пустельги и скопы можно следить онлайн
Регионы
РЕПОРТАЖ: Как лесная охрана защищает белорусские леса от пожаров
Куда пойти в Минске в выходные: волшебный мир японского аниме, маршруты "Арт-Минска" и концерт "Сплин"
Весенний парад профессий проведут в Гродно
Технологии
Пань Юн. Фото из архива Huawei и Белгосакадемия связи откроют совместный Центр подготовки специалистов
Работа Telegram возобновляется в странах Ближнего Востока, Европы и СНГ
Основатель Telegram предупредил о возможных проблемах с подключением у европейских пользователей
Культура
На "Евровидении" изменили правила подсчета голосов
Новая песня Евгения Олейника прозвучит 4 мая на конкурсе "Мисс Беларусь 2018"
Книга "Зеркало красоты. Эстетика персидской архитектуры" презентована в Минске
В мире
КНДР в мае публично закроет ядерный полигон в Пхунгери
В Ереване возобновились уличные акции
В Санкт-Петербурге после ДТП госпитализирован известный режиссер Эрнест Ясан
Калейдоскоп
Мишель Пфайфер Мишель Пфайффер может сыграть Королеву во второй части "Малефисенты"
В Кронштадте откроется музей-кабинет изобретателя радио
В Австралии умер самый старый в мире паук
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Весенние посиделки в Субботниках и Добровлянах,или Как корреспондент «7 дней» решила томаты выращивать
Человек-гротеск
Привет, Мухомор!
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Для достижения Целей устойчивого развития нужно думать глобально, действуя локально
Александр ТИТОК. Радиоактивные раны сами не затянутся
Сергей СОЛОДОВНИКОВ. Код Джона Кейнса
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия