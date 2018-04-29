Гандболисты из Бреста, Гомеля, Могилева, Гродно поспорят за победу на турнире памяти Мешкова

29 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 5-6 мая состоится турнир по гандболу среди мужских команд, посвященный памяти заслуженного тренера Беларуси Анатолия Мешкова, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Брестского гандбольного клуба.

Турнир под названием "Брест. Май. Гандбол" проведут в областном центре в 24-й раз. В нынешнем году его участниками станут игроки местного БГК, "Гомеля", могилевского "Машеки" и гродненского "Кронона". Все матчи пройдут на главной арене Дворца спорта "Виктория".

В первом поединке встретятся "Кронон" и "Гомель". Затем на площадку выйдут гандболисты "Машеки" и БГК. Победители этих пар в финале сразятся за главный приз мемориала Мешкова, аутсайдеры разыграют бронзовые награды.

Кроме того, в это время пройдет финальный турнир детско-юношеской гандбольной лиги ZUBR CUP. Так, с 4 по 6 мая за победу поспорят команды старшей возрастной группы (2002-2003 года рождения). Это представители клубов из Бреста, Гродно, Минска, а также СКА-Юни. А в Малорите сильнейшего определят ребята младшей и средней возрастных категорий.-0-

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