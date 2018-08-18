Гандболисты юниорской сборной Беларуси вышли в финал ЧЕ во 2-м дивизионе

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты юниорской сборной Беларуси (U-18) вышли в финал чемпионата Европы в дивизионе 2, который проходит в Тбилиси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальном матче белорусы встречались с македонцами и победили в упорной борьбе со счетом 32:30. В другом полуфинале итальянцы взяли верх над швейцарцами - 27:21.

На первом этапе подопечные Олега Шарейко уверенно переиграли сверстников из Греции (32:22) и Финляндии (35:19), но уступили гандболистам Грузии (24:32) и Италии (22:27).

Таким образом, 19 августа сборные Беларуси и Италии разыграют единственную путевку в элитный дивизион континентального первенства. Команды Швейцарии и Македонии поспорят за 3-е место.-0-