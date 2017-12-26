Гандболисты юношеской сборной Беларуси отправились на представительный турнир в Германии

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) сегодня взяли курс на немецкий Мерциг, где с 27 по 29 декабря пройдет традиционный международный турнир "Шпаркассен-Кап", сообщает корреспондент БЕЛТА.

На предварительном этапе соревнований белорусы сыграют в группе В со сверстниками из Швейцарии, Италии и Германии. В квартете А выступят сборные Польши, Исландии, Нидерландов и юношеская команда немецкого клуба "Саар". После завершения первого этапа турнира по две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу за награды, а остальные разыграют 5-8-е места. Нынешний "Шпаркассен-Кап" пройдет уже в 31-й раз.

Национальная сборная Беларуси завершит год выступлением на Кубке четырех наций в польском Гданьске, где также сыграют хозяева поляки и гандболисты Бахрейна и Японии. В первый игровой день 28 декабря состоятся полуфиналы: Беларусь - Япония, Польша - Бахрейн. Победили этих пар 29 декабря встретятся в поединке за главный приз, проигравшие поспорят за 3-е место.

Вернувшись домой, команда Юрия Шевцова возьмет непродолжительную новогоднюю паузу, а затем в минском дворце спорта "Уручье" продолжит подготовку к финальному турниру чемпионата Европы (Хорватия, 12-28 января). Перед стартом на континентальном первенстве белорусы выступят в Испании на 43-м по счету турнире памяти Доминго Барсенаса, на который отправятся 4 января.-0-