Гандболисты юношеской сборной Беларуси вышли в 1/2 финала ЧЕ в дивизионе 2

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты юниорской сборной Беларуси (U-18) вышли в полуфинал чемпионата Европы в дивизионе 2, который проходит в Тбилиси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном матче предварительной группы В подопечные Олега Шарейко уступили итальянцам 22:27 и заняли второе место.

В предыдущих встречах первого этапа белорусы уверенно переиграли сверстников из Греции (32:22) и Финляндии (35:19), но уступили гандболистам Грузии (24:32).

Итоговое положение: Италия - 8 очков, Беларусь - 6, Грузия - 3,Финляндия - 3, Греция - 2.

Турнир в предварительной группе А завершился так: Македония - 10, Швейцария - 8, Люксембург - 6, Фарерские острова - 4, Эстония - 2, Литва - 0.

Таким образом, 18 августа в полуфинале сборная Беларуси встретится с командой Македонии, а итальянские гандболисты сыграют со швейцарцами.

Победители этих матчей 19 августа разыграют единственную путевку в элитный дивизион континентального первенства.-0-