Гандболисты юношеской сборной Беларуси вышли в 1/2 финала ЧЕ в дивизионе 2

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты юниорской сборной Беларуси (U-18) вышли в полуфинал чемпионата Европы в дивизионе 2, который проходит в Тбилиси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в заключительном матче предварительной группы В подопечные Олега Шарейко уступили итальянцам 22:27 и заняли второе место.
В предыдущих встречах первого этапа белорусы уверенно переиграли сверстников из Греции (32:22) и Финляндии (35:19), но уступили гандболистам Грузии (24:32).
Итоговое положение: Италия - 8 очков, Беларусь - 6, Грузия - 3,Финляндия - 3, Греция - 2.
Турнир в предварительной группе А завершился так: Македония - 10, Швейцария - 8, Люксембург - 6, Фарерские острова - 4, Эстония - 2, Литва - 0.
Таким образом, 18 августа в полуфинале сборная Беларуси встретится с командой Македонии, а итальянские гандболисты сыграют со швейцарцами.
Победители этих матчей 19 августа разыграют единственную путевку в элитный дивизион континентального первенства.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3347 BYN
|2.33 BYN
|2.34 BYN
|USD
|2.0533 BYN
|2.049 BYN
|2.054 BYN
|RUB
|3.0709 BYN
|3.057 BYN
|3.08 BYN