Гандболисты минского СКА первыми вышли в финал Кубка Беларуси

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА стали первыми финалистами розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вице-чемпионы Беларуси сегодня с огромным трудом переиграли на паркете столичного спорткомплекса "Уручье" бронзового призера "Гомель" со счетом 32:28.

Соперник команды Игоря Папруги по завтрашнему финалу определится после второго полуфинального поединка между чемпионом страны Брестским гандбольным клубом имени Мешкова и гродненским "Крононом".-0-