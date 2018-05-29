Гандболисты минского СКА первыми вышли в финал Кубка Беларуси

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА стали первыми финалистами розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Вице-чемпионы Беларуси сегодня с огромным трудом переиграли на паркете столичного спорткомплекса "Уручье" бронзового призера "Гомель" со счетом 32:28.
Соперник команды Игоря Папруги по завтрашнему финалу определится после второго полуфинального поединка между чемпионом страны Брестским гандбольным клубом имени Мешкова и гродненским "Крононом".-0-
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