Гандболисты минского СКА победой над "Татраном" завершили выступление в Кубке ЕГФ

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА победили словацкий "Татран" из Прешова 34:27 в заключительном матче группового этапа Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Результат поединка, проходившего в минском дворце спорта "Уручье", для обеих команд не имел принципиального значения - они уже потеряли шансы на выход в плей-офф. Тем не менее, соперники сыграли в полную силу, порадовав болельщиков красивой игрой и голами. В первой половине встречи хозяева выиграли с перевесом в два гола - 14:12, а после перерыва довели свое преимущество 7 мячей. В первом круге соревнoваний СКА и "Татран" играли в Прешове и не выявили победителя, завершив встречу вничью - 25:25. Кроме того, подопечные Игоря Папруги обменялись викториями с датским "Бьеррингбро" - 27:26 (дома) и 30:32 (в гостях), а также потерпели два поражения от лидера группы А немецкого "Магдебурга" - 31:33 (дома) и 30:35 (в гостях).
В другом матче 6-го тура гандболисты "Беррингбро" у себя дома одолели лидера этого квартета "Магдебург" с минимальным перевесом - 27:26.
Итоговое положение: "Магдебург" - 10 очков. "Бьеррингбро" - 6, СКА - 5, "Татран" - 3.-0-
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