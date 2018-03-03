Гандболисты минского СКА примут датский "Бьеррингбро" в матче Кубка ЕГФ

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА проведут сегодня стартовый поединок второго круга группового этапа розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На паркете столичного дворца спорта "Уручье" подопечные Игоря Папруги примут гостей из датского клуба "Бьеррингбро". Совсем недавно, 24 февраля соперники встречались между собой на финише первого круга соревнований команд группы А в Силькеборге и тогда датчане были сильнее - 32:30. В первом матче групповой стадии Кубка ЕГФ вице-чемпионы Беларуси проиграли на своей арене немецкому "Магдебургу" - 31:33, после чего добыли первый зачетный балл, сыграв вничью в Прешове со словацким "Татраном" - 25:25.

Сегодняшний соперник армейцев в стартовом поединке группового раунда разгромил у себя дома "Татран" со счетом 27:19, а затем уступил в гостях гандболистам "Магдебурга" - 26:33. Представитель немецкой бундеслиги 4 марта примет на своей площадке гостей из Словакии.

Прямая трансляция матча в Минске начнется в 19.30 на телеканале "Беларусь 5".

Положение команд перед встречами 4-го тура: "Магдебург" - 6 очков, "Бьеррингбро" - 4, СКА - 1, "Татран" - 1.-0-