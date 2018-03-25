Гандболисты минского СКА проиграли "Магдебургу" в Кубке ЕГФ

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА проиграли в гостях немецкому "Магдебургу" в предпоследнем матче группового этапа розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевом поединке 5-го тура группы А вице-чемпионы Беларуси уступили одному из фаворитов бундеслиги с результатом 30:35 (15:17) и потеряли шансы на выход в плей-офф второго по рангу континентального турнира. На старте игры армейцы были впереди, но затем стали допускать много ошибок и ушли на перерыв с дефицитом в два мяча. Во втором тайме хозяева продолжали доминировать и добились пятой виктории подряд в этом турнире. В другом матче этого квартета гандболисты словацкого "Татрана" победили на своей площадке гостей из датского клуба "Бьеррингбро" с результатом 32:28.

Положение команд после 5 игровых дней: "Магдебург" - 10 очков, "Бьеррингбро" - 4, СКА - 3, "Татран" - 3.

В заключительном туре 31 марта минский СКА примет у себя дома "Татран", а "Бьеррингбро" сыграет на своей арене с "Магдебургом".-0-