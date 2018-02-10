Гандболисты минского СКА проиграли "Магдебургу" в первом матче группового этапа Кубка ЕГФ

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА неудачно стартовали в групповом этапе розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В субботнем домашнем поединке первого тура соревнований команд квартета А вице-чемпионы Беларуси уступили немецкому "Магдебургу" со счетом 31:33. Подопечные Игоря Папруги, которому в день игры исполнилось 48 лет, отлично провели первую половину встречи, уйдя на перерыв с преимуществом в два мяча - 19:17. Однако в начале второго тайма гости не только отыгрались, но и ушли в отрыв - 23:19. После этого хозяева сумели собраться, не раз сокращали разрыв до минимума, но догнать представителей немецкой бундеслиги так и не смогли.

Следующий матч минские армейцы проведут в гостях у словацкого "Татрана" из Прешова, который 10 февраля проиграл на выезде датскому клубу "Бьеррингбро" из Силькеборга с результатом 19:27.-0-