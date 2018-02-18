Гандболисты минского СКА сыграли вничью с "Татраном" в матче Кубка ЕГФ

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА набрали первый зачетный балл на групповом этапе розыгрыша Кубка ЕГФ. Вице-чемпионы Беларуси во втором туре играли в Прешове против словацкого "Татрана" и завершили встречу вничью - 25:25 , сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой половине игры хозяева были сильнее и победили с перевесом в два мяча - 13:11. После перерыва подопечные Игоря Папруги прибавили в движении и сумели уйти от поражения, забросив мяч в последней атаке. Минчане могли рассчитывать и на большее, но в середине второго тайма упустили несколько верных возможностей для взятия ворот. Мячи в составе СКА забросили: Владислав Донцов - 8, Владислав Кулеш - 7, Вячеслав Бохан - 5, Владислав Кривенко, Александр Подшивалов - по 2, Алексей Ушал - 1. В первом туре столичные армейцы уступили на своей арене немецкому "Магдебургу" со счетом 31:33. Представители бундеслиги и во второй игровой день праздновали успех, уверенно переиграв у себя дома гостей из датского "Бьеррингбро" - 33:26. В заключительном поединке первого круга соревнований 24 февраля минский СКА сыграет в Силькеборге против датского клуба. Положение команд после двух туров: "Магдебург" - 4 очка, "Бьеррингбро" - 2, СКА - 1, "Татран" - 1.

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в очередном матче главного континентального турнира Лиги чемпионов потерпел крупное поражение в гостях у венгерского "Веспрема" - 22:34. Теме не менее, брестчане сохранили за собой 6-е место в турнирной таблице в группе В. Свой следующий поединок чемпионы Беларуси проведут в Бресте против безоговорочного лидера французского клуба "Пари Сен-Жермен". Парижане накануне одержали свою 11-ю викторию в 12 матчах, разгромив у себя дома немецкий "Фленсбург" со счетом 29:21. Еще в одном субботнем матче польский "Виве" переиграл на своей арене словенский "Целе" - 37:31. Сегодня датский "Ольбрг" примет у себя дома еще одного представителя немецкой бундеслиги "Киль".

БГК им. Мешкова разгромно уступил "Веспрему" в выездном матче Лиги чемпионов В официальных матчах БГК и "Веспрем" до этого уже встречались девять раз, но брестчанам не удавалось одержать верх над грозным соперником.

Турнирное положение: "Пари Сен-Жермен" - 22 очка, "Веспрем" - 15, "Фленсбург" - 15, "Киль" - 13, "Виве" - 11, БГК - 8, "Ольборг" - 5, "Целе" - 5.

В плей-офф чемпионской лиги выйдут 6 лучших команд.-0-