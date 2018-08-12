Гандболисты минского СКА выиграли турнир в Словении

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА стали победителями международного турнира в словенском Ново-Место, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем поединке соревнований минчане победили словенский клуб "Крка" со счетом 34:30 (15:16). Самым результативным в составе победителей стал Никита Вайлупов, забросивший 7 мячей. В полуфинале вице-чемпионы Беларуси уверенно переиграли венгерский клуб "Чурго" - 32:25 (17:13).
Перед стартом турнира в Ново-Место подопечные Игоря Папруги одолели в товарищеском матче сборную Саудовской Аравии со счетом 31:29.
Заключительный спарринг предсезонного сбора в Словении армейцы проведут 15 августа против гандболистов местного клуба "Рибница".-0-
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