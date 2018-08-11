Гандболисты минского СКА вышли в финал турнира в Словении

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА вышли в финал международного турнира в словенском Ново-Место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальной встрече вице-чемпионы Беларуси уверенно переиграли венгерский клуб "Чурго" со счетом 32:25 (17:13). Самым результативным в составе минчан стал Владислав Донцов, забросивший 7 мячей. Сегодня вечером в поединке за первое место армейцы встретятся с хозяином соревнований командой "Крка", которая в полуфинале одолела своих земляков из клуба "Лока" - 32:29.

В преддверии турнира в Ново-Место подопечные Игоря Папруги одолели в товарищеском матче сборную Саудовской Аравии со счетом 31:29. Результативностью в составе минчан отметился Никита Вайлупов, в активе которого 6 точных бросков.

Чемпион Беларуси БГК имени Мешкова под началом нового наставника испанского специалиста Маноло Каденаса в эти дни также готовится к сезону в Словении. Брестчане одержали две победы - в первом спарринге был обыгран сильнейший словенский клуб "Целе" - 30:29, а затем с таким же результатом и вице-чемпион "Рибница".-0-