Гандболисты минского СКА победили датский "Бьеррингбро" и занимают 3-е место в группе А Кубка ЕГФ

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА одержали первую победу в групповом этапе розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вице-чемпионы Беларуси обыграли в стартовом матче второго круга соревнований команд группы А датский "Бьеррингбро" со счетом 27:26 (15:15). Встреча прошла в напряженной борьбе. И минчане сумели добиться успеха, удержав свое минимальное преимущество на последней минуте поединка.

Недавно, 24 февраля соперники встречались между собой в Силькеборге, тогда датчане были сильнее - 32:30. В первом матче групповой стадии Кубка ЕГФ подопечные Игоря Папруги проиграли на своей арене немецкому "Магдебургу" - 31:33, а затем сыграли вничью в Прешове со словацким "Татраном" - 25:25. Сегодня гандболисты "Магдебурга" у себя дома встретятся с "Татраном".

Положение команд перед сегодняшней встречей: "Магдебург" - 6 очков (3 матча), "Бьеррингбро" - 4 (4), СКА - 3 (4), "Татран" - 1 (3).

Свой следующий матч минские армейцы проведут 25 марта в Магдебурге.-0-