Гандболисты молодежной сборной Беларуси одержали третью победу во втором дивизионе на ЧЕ

Во время матча Беларусь - Литва

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гандболисты одержали третью викторию во втором дивизионе молодежного чемпионата Европы (U-20), который проходит в македонском Скопье, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 3-го тура соревнований предварительной группы А белорусы в упорной борьбе переиграли сверстников из Литвы со счетом 30:29. До этого подопечные Олега Шарейко уверенно победили команды Греции (34:24) и Эстонии (29:22).

Турнирное положение: Беларусь - 6 очков (3 матча), Литва - 3 (3), Эстония - 2 (2), Фарерские острова - 2 (2), Финляндия - 1 (2), Греция - 0 (2).

Свой следующий матч белорусская "молодежка" проведет 24 июля против финнов, а 26 июля завершит первый этап встречей с командой Фарерских островов.

В предварительной группе В играют сборные Италии, Швейцарии, Украины, Великобритании и Македонии. В полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Полуфинальные игры состоятся 28 июля, их победители 29 июля встретятся в матче за первое место, а проигравшие проведут поединок за 3-е итоговое место.-0-