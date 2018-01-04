Гандболисты сборной Беларуси отправились на представительный турнир в Испанию

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси отправились в Испанию на 43-й турнир памяти Доминго Барсенеса, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации гандбола.

Главный тренер команды Юрий Шевцов и его ассистент Игорь Папруга включили в выездной состав 17 гандболистов:

вратари - Иван Мацкевич (БГК имени Мешкова, Брест), Артем Подосинов ("Гомель"), Вячеслав Солдатенко ("Одорхей", Румыния);

полевые игроки - Андрей Юринок, Сергей Шилович, Денис Рутенко (все - БГК имени Мешкова, Брест), Александр Подшивалов, Глеб Гарбуз, Вячеслав Бохан, Владислав Кулеш (все - СКА, Минск), Борис Пуховский, Максим Бабичев (оба - "Мотор", Запорожье, Украина), Максим Баранов ("Одорхей", Румыния), Александр Титов ("Риихимяки", Финляндия), Артем Королек ("Сен-Рафаэль", Франция), Артур Карвацкий ("Балатонфюред", Венгрия), Вадим Гайдученко ("Динамо", Бухарест, Румыния).

В первом матче турнира в Понтеведре 5 января белорусы сыграют с хозяевами гандболистами Испании, 6 января встретятся с командой Польши, 7 января завершат соревнования игрой с Аргентиной. Совсем недавно, в преддверии новогодних праздников, белорусская дружина уступила команде Польши со счетом 22:26 на турнире в Гданьске.

Соревнования в Испании станут для белорусской дружины заключительной проверкой сил перед чемпионатом Европы, который пройдет с 12 по 28 января в Хорватии.-0-