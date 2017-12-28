Гандболисты сборной Беларуси победили японцев и вышли в финал турнира в Гданьске

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси успешно стартовали на Кубке четырех наций в польском Гданьске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом полуфинальном матче подопечные Юрия Шевцова переиграли команду Японии со счетом 31:27 (14:11). В составе победителей самым результативным стал Владислав Кулеш, забросивший 8 мячей. Кроме него ворота японцев поражали: Артур Карвацкий – 5, Никита Вайлупов – 4, Артем Королек – 3, Глеб Гарбуз, Андрей Юринок, Александр Подшивалов – по 2, Максим Бабичев, Борис Пуховский, Вадим Гайдученко, Вячеслав Бохан, Николай Алехин - 1.

В решающем поединке за главный приз белорусские гандболисты 29 декабря встретятся с победителем второго сегодняшнего полуфинала – Польша – Бахрейн.-0-