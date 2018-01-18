Гандболисты сборной Беларуси сыграют с хорватами в основном этапе чемпионата Европы

Белорусские болельщики приехали в Хорватию поболеть за свою команду. Фото EHF

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на гандбольном чемпионате Европы в Хорватии начнутся матчи основного этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе I сборная Беларуси в Загребе встретится с хозяевами турнира - гандболистами Хорватии. Затем, 22 января, у белорусов игра со шведами, а 24 января заключительный поединок против сербов. Основной этап команды начнут с учетом очков, набранных в очных встречах предварительного этапа: Швеция - 4 очка, Франция - 4, Хорватия - 2, Норвегия - 2, Беларусь - 0, Сербия - 0.

Группу II основного этапа составят сборные: Македония - 3, Испания - 2, Дания - 2, Чехия - 2, Германия - 2, Словения - 1.

После завершения соревнований в этих группах борьбу за награды континентального первенства продолжат по две лучшие дружины, которые 26 января проведут полуфинальные матчи. Их победители 28 января встретятся в решающем поединке за золото, проигравшие поспорят за бронзовые медали.-0-