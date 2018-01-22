Гандболисты сборной Беларуси сыграют со шведами на чемпионате Европы в Хорватии

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси сегодня проведут предпоследний матч основного этапа чемпионата Европы, который проходит в Хорватии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем втором поединке группы I подопечные Юрия Шевцова встретятся на площадке "Арены Загреб" с командой Швеции (начало игры в 22.30). До этого белорусы в упорнейшей борьбе уступили команде Хорватии - 23:25, а шведы проиграли чемпионам мира французам - 17:23. На первом групповом этапе белорусские гандболисты победили австрийцев - 27:26, а также потерпели поражения от норвежцев - 28:33 и французов - 25:32.

Еще в одном сегодняшнем матче группы I гандболисты Франции будут соперничать с командой Сербии. Турнирное положение: Франция - 6 очков (3 матча), Хорватия - 6 (4), Норвегия - 4 (4), Швеция - 4 (3), Беларусь - 0 (3), Сербия - 0 (3).

Две встречи состоялись накануне в группе II: Германия - Дания - 25:26, Македония - Испания - 20:31. Здесь положение дел сейчас таково: Дания - 6 (4), Испания - 4 (3), Германия - 4 (4), Македония - 3 (3), Чехия - 2 (3), Словения - 1 (3).

В полуфинал выйдут по две лучшие команды.-0-