Гандболисты сборной Беларуси завершат первый этап ЧЕ встречей с французами

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси сегодня завершат первый этап чемпионата Европы, который проходит в Хорватии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Порече в заключительном поединке предварительной группы В подопечным Юрия Шевцова предстоит встретиться с действующим чемпионом планеты командой Франции. Игра начнется в 20.15 по минскому времени и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 2". На старте соревнований белорусские гандболисты одолели соперников из Австрии - 27:26, а затем уступили вице-чемпионам мира норвежцам - 28:33. Французы сначала с трудом переиграли Норвегию - 32:31, а потом разгромили австрийцев со счетом 33:26. В другом сегодняшнем матче этого квартета встретятся команды Австрии и Норвегии. Турнирное положение: Франция - 4 очка, Норвегия - 2, Беларусь - 2, Австрия - 0.

Два поединка состоятся сегодня в группе А: Сербия - Исландия, Хорватия - Швеция. Здесь положение после двух игровых дней таково: Хорватия - 4, Швеция - 2, Исландия - 2, Сербия - 0.

В двух других квартетах также встречи второго тура прошли 15 января:

С - Германия - Словения - 25:25, Македония - Черногория - 29:28. Положение команд: Македония - 4, Германия - 3, Словения - 1, Черногория - 0.

D - Испания - Венгрия - 27:25, Дания - Чехия - 27:28. Положение команд: Испания - 4, Дания - 2, Чехия - 2, Венгрия - 0.

Борьбу за награды на втором этапе континентального первенства продолжат по 3 лучшие команды из четырех предварительных групп.-0-