Гандбольная сборная Беларуси попала в первую корзину жеребьевки квалификации ЧЕ-2020

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в норвежском Тронхейме состоится жеребьевка отборочного турнира гандбольного чемпионата Европы-2020 среди мужских команд. Сборная Беларуси попала в восьмерку сильнейших сборных, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вместе с командой Юрия Шевцова в первой корзине сборные Франции, Германии, Дании, Венгрии, Словении, Македонии и Хорватии.

Соперниками этих дружин станут представители остальных четырех корзин:

2 - Польша, Чехия, Исландия, Черногория, Сербия, Россия, а также две из трех сборных, имеющих одинаковый рейтинг: Босния и Герцеговина, Нидерланды, Португалия (по жребию);

3 - Литва, Латвия, Швейцария, Словакия, Украина, Турция, Израиль и одна из сборных, которая не попадет во вторую корзину;

4 - Бельгия, Финляндия, Эстония, Италия, Греция, Румыния, Фарерские острова, Косово.

По итогам жеребьевки будут образованы 8 групп по 4 команды в каждой. Квалификационные матчи пройдут с октября 2018 года по июнь 2019-го. После завершения группового этапа в финальную стадию попадут по две лучшие дружины, а также 4 команды из занявших третьи места (по дополнительным показателям). Финальная часть мужского ЧЕ-2020 пройдет в Австрии, Норвегии и Швеции, сборные которых вместе с нынешним чемпионом Европы Испанией освобождены от отборочных соревнований. В предстоящем финальном турнире впервые примут участие 24 сильнейшие команды Старого Света, а не 16, как было раньше.-0-