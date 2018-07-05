Генсек АБФФ Юрий Вергейчик сожалеет о своих высказывниях о женском футболе

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ассоциации "Белорусская федерация футбола" Юрий Вергейчик разъяснил свою позицию относительно женского футбола. Это связано с его недавним интервью телеканалу "Беларусь 5", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе АБФФ.

Генсек футбольной федерации подчеркнул, что уважительно относится к женскому спорту в целом и футболу в частности. Он огорчен, что его слова вызвали негативную реакцию в контексте дальнейших перспектив женского футбола в Беларуси. Юрий Вергейчик отмечает: "Каждый человек вправе сам выбирать, чем ему заниматься - без оглядки на мнения других людей, в том числе и генерального секретаря АБФФ. Развитие женского футбола - одно из приоритетных направлений в деятельности АБФФ и ему всегда уделяется пристальное внимание на всех уровнях: от любительского до национальных сборных. Хотел бы принести извинения тем, кого задели или обидели мои слова". В частности, в телеинтервью Вергейчик сказал: "Я считаю, что футбол - это все-таки не женский вид спорта".

В заявлении, опубликованном на официальном сайте футбольной федерации, говорится, что "АБФФ с момента основания и на протяжении четверти века существования видит основной задачей развитие игры номер один на просторах страны. Это включает в себя не только спортивную составляющую, но и социальную - поддержку системы общечеловеческих ценностей, ее интеграцию в национальные реалии. Женский футбол - неотъемлемая часть мирового спортивного движения. Осознавая это и разделяя принципы всеобщего равенства, которые декларируют УЕФА и ФИФА, АБФФ вносит свою лепту в поддержку данного направления. В частности, АБФФ постоянно поддерживает национальные сборные по женскому футболу, проводит чемпионат страны, в котором выступает 8 клубов, а также организует целый комплекс масштабных мероприятий по массовому футболу в разных уголках Беларуси. В 2009 и 2016 годах Беларусь приняла финальные турниры чемпионата Европы среди девушек до 17 и до 19 лет. Качественная организация этих состязаний получила высокую оценку УЕФА, придав позитивный импульс женскому футболу в Беларуси. АБФФ уважает право женщин на выбор профессиональной деятельности и приветствует, когда приоритеты отдаются спорту, в частности, футболу".-0-