Германия победила футболистов Швеции и добыла первую викторию на мировом первенстве

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующие чемпионы мира - футболисты сборной Германии добыли первую викторию на российском планетарном форуме, победив шведов 2:1 во 2-м туре группы F, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После стартового поражения от мексиканцев (0:1), подопечным Йоахима Лева сегодня в Сочи нужно было обязательно выигрывать. Немцы сразу пошли в атаку, но забить быстрый гол им не удалось. Шведы хоть и отбивались, однако не забывали о контригре и в первые 15 минут дважды серьезно угрожали воротам Мануэля Нойера. А на 32-й минуте скандинавы и вовсе вышли вперед, когда ошибкой центральных защитников и вратаря воспользовался Ола Тойвонен.

Немецкие футболисты продолжали наступление, но в первом тайме успеха не добились. Зато едва началась вторая половина, как счет сравнялся - первый гол бундесманшафт на российском ЧМ забил Марко Ройс. Немцы и в дальнейшем имели подавляющее преимущество, даже несмотря на удаление Жерома Боатенга на 83-й минуте. Победу команде Германии принес удар Тони Крооса на 5-й компенсированной минуте.

В первом сегодняшнем матче этого квартета в Ростове-на-Дону мексиканцы победили корейских футболистов также со счетом 2:1.

Положение команд после двух туров: Мексика - 6 очков (разница мячей - 3-1), Германия - 3 (2-2), Швеция - 3 (2-2), Республика Корея - 0 (1-3).-0-