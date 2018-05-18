Гимнастка Екатерина Галкина завоевала две медали на этапе Гран-при в Израиле

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гимнастка Екатерина Галкина завоевала две медали на этапе Гран-при в израильском Холоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Наиболее высокого результата белоруска добилась в упражнении с мячом, завоевав первое место - 19,200 балла. Ей удалось опередить одного из лидеров сезона россиянку Арину Аверину - 18,850, которая заняла второе место. В упражнении с обручем Аверина стала первой, а Галкина, получив от судей 18,150 балла, заняла третье место.
В индивидуальных упражнениях в Холоне выступала и белоруска Юлия Евчик, лучший результат которой четвертые места в упражнениях с булавами и лентой. В соревнованиях среди юниоров бронзовым призером в упражнении с мячом стала Яна Стрига.
В ходе текущего сезона белорусских гимнасток ожидают июньский чемпионат Европы в Гвадалахаре и сентябрьский чемпионат мира в Софии.-0-
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