Гладченко молодец, Кушнира откровенно засудили - Гришин

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единственный белорус в финале олимпийского турнира в лыжной акробатике Станислав Гладченко держался молодцом, отсутствие же Антона Кушнира - нонсенс. Об этом заявил олимпийский чемпион Алексей Гришин в беседе с корреспондентом БЕЛТА.

По мнению триумфатора Ванкувера-2010, Станислав в последней попытке пошел на риск, заявив сложнейший прыжок с тройным сальто и пятью пируэтами. Первая часть была выполнена хорошо, но во время приземления ему не хватило высоты, и он не смог уверенно стать на лыжи. Тем не менее Гладченко молодец, его олимпийский дебют удался, и теперь нужно продолжать упорно тренироваться и готовиться к следующим стартам.

Что касается Антона Кушнира, то он, по мнению Алексея Гришина, должен был квалифицироваться в финал уже после первой предварительной попытки. Его прыжок удался - и полет, и приземление, однако судьи будто ничего не видели и поставили откровенно заниженные баллы. В то же время соперники, которые были явно слабее, получили высокие оценки, в результате чего финал прошел без олимпийского чемпиона Сочи.

Продолжая тему судейства, Алексей Гришин, не стесняясь, назвал его просто балаганом. По его мнению, арбитры не отличаются профессионализмом, необходимы самые решительные меры, чтобы изменить ситуацию. Соревнования мастеров высочайшего класса должны судить арбитры такого же высокого уровня, а сейчас этого нет и в помине, считает он.

Подводя итоги выступления белорусских фристайлистов в Пхенчхане, Гришин отметил, что команда показала хороший уровень. Видно, что спортсмены прогрессируют, о чем свидетельствует золото Анны Гуськовой. Теперь нужно переключиться на будущее и постараться добиться стабильности на крупнейших соревнованиях - этапах Кубка мира и чемпионатах планеты. И к пекинским зимним Играм-2022 необходимо готовиться уже сейчас, подчеркнул олимпийский чемпион.-0-