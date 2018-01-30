Главные надежды на Олимпиаде в Пхенчхане Беларусь возлагает на сборную по биатлону - Рыженков

30 января, Осиповичи /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Главные надежды на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане Беларусь возлагает на сборную по биатлону. Об этом сообщил во время встречи с трудовым коллективом ОАО "Осиповичский завод автомобильных агрегатов" первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков, передает корреспондент БЕЛТА.

В Пхенчхан едет небольшая делегация - всего 33 человека, и самое большое представительство будет у биатлонной сборной. "На этот вид спорта мы возлагаем большие надежды и можем всерьез рассчитывать на медали. В хорошей форме, и это показывают ее выступления на международных стартах, лидер команды Дарья Домрачева, есть все возможности добиться высоких результатов и у Надежды Скардино. У наших женщин также есть все шансы взойти на пьедестал и в эстафете", - считает Максим Рыженков.

По его словам, традиционно медалей белорусские болельщики могут ожидать от выступления фристайлистов. "Мы надеемся зацепиться за медали в конькобежных дистанциях, а также быть в числе сильнейших в лыжных гонках", - сказал Максим Рыженков.

Дополнительные места в сборной появились в том числе за счет отстранения ряда российских спортсменов от участия в зимней Олимпиаде. "Мы не могли от этого отказаться и решили использовать все предоставленные для нас возможности. В то же время я считаю, что примененные к россиянам санкции со стороны МОК очень жесткие и не совсем объективные", - констатировал первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси.-0-