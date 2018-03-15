Главный тренер "Динамо-Минск" провел мастер-класс для юных хоккеистов в Березе

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер ХК "Динамо-Минск" Горди Дуайер провел мастер-класс для юных хоккеистов в Березе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе минского клуба.

Наставник принял участие в нескольких тренировочных занятиях и семинарах для специалистов СДЮШОР БФСО "Динамо", побывал в молодечненской ДЮСШ. В Березе основной упор во время мастер-класса Дуайер сделал на катание и другие элементы хоккейного мастерства. Наставник уверен, что именно эти факторы являются ключевыми в развитии юных хоккеистов. Вместе с североамериканцем и его помощником Юрием Кузьменковым на льду работали и тренеры березовской СДЮШОР.

"В Канаде практически нет специализированных хоккейных школ, дети играют за команды своего города или района. Профессиональные тренеры с ними не работают - только волонтеры. Да и набрать такое количество специалистов было бы невозможно, ведь в одном Торонто занимаются хоккеем почти 50 тыс. детей. Лишь в последнее время в Канаде стали появляться хоккейные академии, но их пока немного", - сказал Горди Дуайер.

Хоккейная школа из Березы существует всего 8 лет, но ее воспитанники уже добились результатов. В республиканских первенствах выступают четыре команды из этого города, причем три - в группе А. Есть и местные воспитанники в сборных. На предстоящий чемпионат мира в составе команды U18 имеют шанс поехать нападающий Евгений Оксентюк, защитник Дмитрий Козорез и вратарь Алексей Голенко.-0-

Фото ХК "Динамо-Минск".