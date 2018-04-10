10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер "Немана" Сергей Пушков присоединился к национальной сборной Беларуси по хоккею, которая ведет подготовку к майскому чемпионату мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Ранее к работе в тренерском штабе сборной Беларуси приступил наставник "Юности" Михаил Захаров.
Команда под руководством Дэйва Льюиса ожидает также прибытия пяти игроков из "Юности" и "Немана", способных, по мнению специалистов, укрепить состав. Один из наставников сборной Андрей Мезин не исключил возможности прибытия в главную команду нападающего ЦСКА Джэффа Платта после окончания финальной серии плей-офф КХЛ с казанским "Ак Барсом".
Белорусские хоккеисты в ходе подготовки к мировому форуму сыграют на выезде 13 и 14 апреля со Швейцарией, в конце апреля их ожидают домашние матчи с Данией (20 и 21 апреля в Гродно) и Норвегией: 27 апреля в Жлобине, 28 апреля на площадке "Бобруйск-Арены".
Чемпионат мира стартует 4 мая. В этот день подопечные Дэйва Льюиса встретятся со Швецией.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4227 BYN
|2.493 BYN
|2.51 BYN
|USD
|1.9757 BYN
|2.02 BYN
|2.04 BYN
|RUB
|3.359 BYN
|3.21 BYN
|3.27 BYN