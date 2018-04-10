10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер "Немана" Сергей Пушков присоединился к национальной сборной Беларуси по хоккею, которая ведет подготовку к майскому чемпионату мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ранее к работе в тренерском штабе сборной Беларуси приступил наставник "Юности" Михаил Захаров.

Наставник "Юности" Михаил Захаров и защитник финской "СайПы" Владимир Денисов присоединились к сборной Беларуси Национальная команда вернулась из Финляндии, где провела два матча со сборной этой страны (3:2, 3:4). Михаил Захаров, после поражения "Юности" в финале экстралиги, завершил работу в клубе и теперь сможет помочь Дэйву Льюису.

Команда под руководством Дэйва Льюиса ожидает также прибытия пяти игроков из "Юности" и "Немана", способных, по мнению специалистов, укрепить состав. Один из наставников сборной Андрей Мезин не исключил возможности прибытия в главную команду нападающего ЦСКА Джэффа Платта после окончания финальной серии плей-офф КХЛ с казанским "Ак Барсом".

Белорусские хоккеисты в ходе подготовки к мировому форуму сыграют на выезде 13 и 14 апреля со Швейцарией, в конце апреля их ожидают домашние матчи с Данией (20 и 21 апреля в Гродно) и Норвегией: 27 апреля в Жлобине, 28 апреля на площадке "Бобруйск-Арены".

Чемпионат мира стартует 4 мая. В этот день подопечные Дэйва Льюиса встретятся со Швецией.-0-