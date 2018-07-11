Главный тренер сборной Беларуси по биатлону назвал имена своих помощников

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси по биатлону Юрий Альберс в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" назвал имена своих помощников в национальной команде в новом сезоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Старшим тренером мужской команды будет известный в прошлом белорусский биатлонист Олег Рыженков, а в женской команде бразды правления примет Василий Лещенко, личный тренер олимпийской чемпионки Пхенчхана Ирины Кривко. Новый тренер женской команды раньше работал с юниорскими сборными и экспериментальной группой в Новополоцке.

Отвечая на вопрос о приглашении иностранного специалиста, Юрий Альберс отметил, что никто не сбрасывал со счетов Альфреда Эдера и, по его мнению, дело не в финансовом вопросе. "Всем хочется работать со спортсменками вроде Даши Домрачевой. Это удобно и комфортно: имидж, результат... Если бы она осталась, думаю, и Эдер бы работал, и Федор Свобода. Но Даша и Надя Скардино ушли, и желающих присоединиться к белорусской команде оказалось гораздо меньше", - отметил Юрий Альберс.

Главный тренер сборной Беларуси по биатлону также рассказал о продолжении карьеры Дарьи Юркевич, которая собиралась завершить выступления. "После ухода ведущих спортсменок мы поговорили с ней и решили, что есть смысл продолжить выступления. Во-первых, необходимо заполнять заявочную квоту, во-вторых, нужны люди для эстафеты. Мы рассматриваем юниорок, но говорить об их перспективах пока рано. Даже имен называть не буду - выбираем из 6-8 человек", - подчеркнул тренер.

Как сообщалось, ведущие биатлонистки белорусской команды Дарья Домрачева и Надежда Скардино в июне объявили о завершении карьеры.

Новый сезон Кубка мира по биатлону стартует 2 декабря в словенской Поклюке.-0-