Главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу родила сына

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу Наталия Трофимова родила сына, сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации баскетбола.

Знаменательное событие в ее жизни произошло сегодня. Наталия Трофимова не собирается находиться в декретном отпуске долгое время. 10 и 14 февраля в столичном Дворце спорта женская сборная Беларуси встретится с соперницами из Турции и Польши соответственно. Планирует ли главный тренер возвращаться в сборную, пока не сообщается.

Телеканал "Беларусь 5" покажет оба матча в прямом эфире. 10 февраля начало игры в 19.30, 14 февраля - в 19.00.-0-