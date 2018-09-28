28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным тренером сборной Беларуси по легкой атлетике станет Юрий Моисевич. Об этом сообщил сегодня в ходе отчетно-выборной конференции председатель БФЛА Вадим Девятовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Моисевич сменил на этом посту Игоря Сиводедова, который руководил национальной сборной с 2014 года.

"Федерация очень признательна Игорю Сиводедову за проделанную работу, но к Олимпийским играм 2020 года в национальной сборной нам нужно подойти во всеоружии", - отметил Вадим Девятовский.

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