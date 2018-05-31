Гол Александра Глеба не помог белорусам победить россиян на ЧМ мира по футболу среди артистов

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве завершился групповой этап 8-го чемпионата мира по футболу среди артистов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чтобы пробиться в число соискателей наград, белорусской команде в заключительном матче предварительной группы С нужно было обязательно обыграть россиян. Согласно регламенту турнира, каждая команда может включить в состав несколько профессиональных игроков, поэтому против хозяев сыграл один самых известных белорусских футболистов Александр Глеб, партнером которого был еще один известный в прошлом полузащитник национальной сборной Александр Кульчий. Автором первого гола белорусов в этой встрече стал Глеб, отлично исполнивший штрафной удар, но в итоге матч завершился вничью - 2:2.

До этого белорусская команда победила соперников из Казахстана со счетом 4:0 и уступила словенцам - 2:3. Белорусы финишировали третьими в своем квартете и теперь сыграют в утешительном турнире за 9-12-е итоговые места. Итоговое положение команд: Россия - 7 очков, Словения - 6, Беларусь - 4, Казахстан - 0.

На футбольно-музыкальном фестивале за белорусскую дружину выступают многие известные представители шоу-бизнеса, среди которых Валерий Дайнеко, Альберт Скороход, Вадим Галыгин. Возглавляет команду заслуженный тренер Беларуси Анатолий Байдачный.

Первенство завершится 3 июня.-0-