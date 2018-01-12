Гол Александра Матерухина не помог хоккеистам "Шахтера" обыграть "Гомель" в Экстралиге

Александр Матерухин (справа) во время матча "Гомель" - "Шахтер". Фото ХК "Гомель"

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гол нападающего Александра Матерухина не помог хоккеистам "Шахтера" обыграть на выезде "Гомель" в чемпионате Беларуси в Экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Именитый нападающий, перебравшийся из минского "Динамо" в солигорский клуб в январе, открыл счет в гомельском Ледовом дворце на 18-й минуте первого периода. Голевую передачу Матерухину сделал Александр Кулаков, также недавно расставшийся с "зубрами". Однако гомельчане, которыми руководит известный специалист Олег Хмыль, во втором периоде смогли сравнять счет усилиями Игоря Ревенко. В заключительные 20 минут встречи Евгений Соломонов с передачи Эдийса Брахманиса установил окончательный счет - 2:1.

Седьмое поражение подряд потерпели в чемпионате хоккеисты "Динамо-Молодечно", уступив на своей площадке гродненскому "Неману" - 1:2.

Турнирное положение в подгруппе "А": 1. "Юность-Минск" - 74 (30), 2. "Шахтер" - 71 (30). 3. "Гомель" - 69 (31). 4. "Неман" - 66 (29). 5. "Металлург-Жлобин" - 39 (31). 6. "Динамо-Молодечно" - 37 (30).

В подгруппе "Б" хоккеисты "Лиды" были сильнее новополоцкого "Химика" - 7:3, а "Витебск" в гостях нанес поражение ХК "Могилев" - 3:2.

Турнирное положение в подгруппе "Б": 1. "Лида" - 43 (29). 2."Беларусь U-20" - 38 (25). 3. "Химик" - 33 (30). 4. "Могилев" - 21 (30). 5. "Витебск" - 21 (29). 6. "Брест" - 19 (30).

По итогам второй стадии чемпионата шесть команд подгруппы "А" и две лучшие команды из подгруппы "Б" сыграют в плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею.-0-