Гол форварда минского "Динамо" Куинтона Хаудена вошел в топ-10 игровой недели КХЛ

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гол форварда минского "Динамо" Куинтона Хаудена вошел в десятку лучших второй игровой недели в КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Канадский легионер отличился в домашнем матче с московским "Спартаком", забросив вторую шайбу динамовцев в прошедшей игре. "Зубры" 12 сентября одержали первую победу в новом сезоне со счетом 3:1. Гол Куинтона Хаудена занял восьмое место в топ-10.

В десятке лучших среди вратарей отметился и Юнас Энрот. Его сэйв недели в игре также со "Спартаком" занял девятое место в рейтинге.

Минское "Динамо" с четырьмя набранными очками в семи матчах занимает 12 место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч подопечные Горди Дуайера проведут 20 сентября в Череповце с "Северсталью".-0-