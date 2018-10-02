Шайба форварда минского "Динамо" Теему Пулккинена вошла в топ-10 недели в КХЛ

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гол финского нападающего минского "Динамо" Теему Пулккинена занял второе место в десятке лучших минувшей недели, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе клуба.

Индивидуальный проход и точный бросок Теему Пулккинена в матче с "Авангардом" 30 сентября (1:2) не остался незамеченным в КХЛ. Более красивую шайбу забросил лишь Кертис Вальк из "Барыса" в ворота рижского "Динамо".

Белорусская команда в чемпионате КХЛ после 12 матчей с восемью очками занимает 11-е место в Западной конференции. Следующую игру сезона минчане проведут на выезде 4 октября против московского "Спартака".-0-