Шайба форварда минского "Динамо" Теему Пулккинена вошла в топ-10 недели в КХЛ

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гол финского нападающего минского "Динамо" Теему Пулккинена занял второе место в десятке лучших минувшей недели, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе клуба.
Индивидуальный проход и точный бросок Теему Пулккинена в матче с "Авангардом" 30 сентября (1:2) не остался незамеченным в КХЛ. Более красивую шайбу забросил лишь Кертис Вальк из "Барыса" в ворота рижского "Динамо".
Белорусская команда в чемпионате КХЛ после 12 матчей с восемью очками занимает 11-е место в Западной конференции. Следующую игру сезона минчане проведут на выезде 4 октября против московского "Спартака".-0-
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