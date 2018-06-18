Гол нападающего сборной Мексики признан лучшим моментом четвертого дня ЧМ по футболу

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гол футболиста сборной Мексики Ирвинга Лосано в ворота сборной Германии назван лучшим моментом четвертого дня ЧМ по футболу в России. Об этом сообщает sovsport.ru со ссылкой на информацию Международной федерации футбола (ФИФА).

В матче первого тура, который состоялся 17 июня на московском стадионе "Лужники", сборная Мексики сенсационно победила команду Германии со счетом 1:0.

Ирвинг Лосано на пресс-конференции после игры заявил: "Я очень рад, что нам удалось действовать сыгранно. Сегодняшняя победа - результат огромной работы, которую мы проделали. В перерыве тренер сказал, что надо выкладываться и дальше. Он правильно прочитал эту игру, и мы смогли удержать победу". Ирвинг Лосано также отметил, что стартовать на ЧМ с победы над действующим чемпионом мира - это хорошая инвестиция в будущие выступления. Футболист добавил, что это лучший гол, который он забил в своей карьере.

Футболисты Германии проиграли Мексике на ЧМ в России В игре, проходившей на московском стадионе "Лужники", немецкая дружина встретила серьезное сопротивление.

Ранее представители Сети сейсмического наблюдения, геологического анализа и исследований (исп. SIMMSA) написали в Twitter, что забитый мяч Лосано привел к землетрясению в Мехико.-0-